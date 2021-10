Estado de sítio na Guatemala

O Governo da Guatemala impôs um estado de sítio no município de El Estor, no nordeste do país.

A medida surge após vários dias de confrontos entre a Polícia nacional Civil e várias comunidades indígenas que se opõem à operação da mina Fénix, que pertence à companhia Guatemalteca de Níquel, uma filial da empresa russa e suíça Solway Investment Group.

A medida entrou em vigor no domingo e prolonga-se por 30 dias. Na localidade fica limitada a liberdade de movimentos entre as 18 horas e as 6 horas da manhã do dia seguinte.