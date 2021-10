Aumento do preço da baguete em França

O preço da incontornável baguete vai aumentar em França. Muitas padarias vão aumentar o custo deste típico pão francês devido ao aumento de 30% no preço do trigo e, por consequência, da farinha, a principal matéria-prima do pão.

Um aumento na ordem dos 10 ou 20 cêntimos, mas alguns padeiros talvez prefiram fazer este aumento noutros produtos, para não ofender ou mesmo perturbar os clientes.

Porque, historicamente, a baguete, para além de ser um símbolo nacional é uma referência no poder de compra francês... Actualmente, custa em média, 90 cêntimos e, segundo o Presidente da Confederação Nacional das Padarias e Pastelarias o seu preço pouco aumentou nos últimos anos...

A baguete aumentou 23 cêntimos ao longo dos últimos 20 anos. Isto mostra a proximidade com este produto, porque a baguete é preciosa para os franceses. Setenta por cento das baguetes são vendidas em padarias e cada francês leva a baguete, como o litro de leite em Inglaterra ou outros produtos que são específicos. É realmente algo precioso e é também por isso que lhe damos atenção. Dominique Anract Confederação Nacional das Padarias e Pastelarias

Para além do aumento do preço do trigo, os padeiros também têm de lidar com o aumento dos preços da energia, o que também pode ter impacto nos preços de venda dos seus produtos, mas não necessariamente neste ícone das padarias francesas - a baguete.