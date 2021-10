Polónia aprova construção de muro na fronteira bielorrussa

O Senado polaco aprovou a lei que reforça a segurança nas fronteiras do Estado, o que na prática significa a construção de uma barreira física na fronteira com a Bielorrússia. O projeto de 350 milhões de euros é justificado pela Polónia com a necessidade de combater a migração ilegal patrocinada por Minsk.

A Bielorrússia é acusada de facilitar a entrada de migrantes provenientes de Médio Oriente e África com destino à União Europeia como forma de retaliação contra as sanções económicas que lhe foram impostas por Bruxelas. Com ou sem ajuda bielorrussa, a verdade é que o número de migrantes aumentou consideravelmente na fronteira entre os dois países, o que já tinha levado Varsóvia a decretar Estado de Emergência e a reforçar a presença militar no local.

A Lituânia, a braços com o mesmo problema, já passou da palavra à ação e começou a construção de um separador na fronteira com a Bielorrússia. Apesar de Vilnius ter procurado financiamento europeu para os 400 quilómetros de barreira, Ursula Von der Leyen respondeu que "não há dinheiro para arame farpado".