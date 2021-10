Tamanho do texto

G20 renova compromisso com o Acordo de Paris. Os 20 países mais industrializados do mundo têm como objetivo manter o "aumento médio da temperatura abaixo dos 2 graus e continuar os esforços para o limitar a 1,5 graus". Reunidos em Roma, na véspera de participarem na COP26, a cimeira do clima, em Glasgow, os líderes dos países mais poluidores reconhecem que a meta "exige acções e compromissos significativos por parte de todos os estados".

O G20 é responsável por mais de 75% das emissões mundiais de gases poluentes e apesar de se desconhecer o detalhe das ações necessárias, as contas estão feitas.

"É muito claro que precisaremos de biliões de dólares de investimento todos os anos para criar as novas infra-estruturas necessárias e cumprir a meta ambiental vital de 1,5 graus que irá salvar as nossas florestas , agricultura, oceanos e vida selvagem," declarou o príncipe Carlos que vai ser o anfitrião da cimeira do clima na Escócia.

De acordo com os especialistas, limitar o aquecimento global a apenas mais um grau e meio significa reduzir as emissões globa is quase para metade até 2030 e atingir a neutralidade até 2050.

Fonte da União Europeia diz que as delegações do G20 presentes em Roma "negociaram toda a noite" para existisse uma posição comum forte para levar para Glasgow, onde quase 200 líderes se reúnem nos próximos dias.