Paris suspende medidas de retaliação contra Londres

Emmanuel Macron decidiu suspender as medidas de retaliação contra os britânicos por causa da crise da pesca pós-Brexit. França iria proibir os navios do Reino Unido de descarregarem a carga nos seus portos a partir desta terça-feira."Não vamos impor sanções enquanto negociamos", disse o presidente, garantindo aos repórteres que as discussões continuam amanhã.

As negociações para tentar pôr fim à escalada de tensão no conflito das pescas entre a França e o Reino Unido arrastaram-se durante várias horas hoje, depois de terem começado às 14:00 horas locais (13:00 GMT) com membros dos ministérios das pescas de Paris e Londres, bem como com outros técnicos da União Europeia. "Compreendo que os britânicos virão amanhã com outras propostas", acrescentou Macron em Glasgow, onde foi visto a trocar publicamente alguns comentários e sorrisos com o seu homólogo britânico, Boris Johnson.

Ontem, o presidente francês defendeu na cimeira do G20 que neste conflito "a bola" está no campo dos britânicos, enquanto Londres exortou os franceses a cessarem as ameaças.

O governo francês queixa-se de que nos últimos dez meses uma grande maioria das licenças solicitadas pelos pescadores franceses para pescar em águas britânicas ficou sem resposta.