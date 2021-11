Destroços de avião de carga recuperados ao largo do Hawai

no comment

As autoridades norte-americanas recuperaram um avião de carga que se despenhou no Oceano Pacífico, ao largo do Havai, EUA.

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) anunciou, esta terça-feira, que todos os componentes principais do jato 737-200, incluindo as caixas negras do avião, foram recuperados a cerca 122 metros de profundidade.

Dois pilotos sobreviveram ao acidente com a aeronave, após terem relatado problemas com ambos os motores, pouco depois da descolagem de Honolulu, a 2 de julho.

O gravador de dados de voo e o gravador de voz da cabine de pilotagem vão ser analisados. O NTSB diz que a investigação estará concluída dentro dos próximos dois anos.