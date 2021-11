Hospital das bonecas em Nápoles

No centro de Nápoles, há um hospital especial onde as emoções são reparadas e onde as memórias saem do esquecimento. Neste hospital, bonecas e ursos de peluche ganham uma nova vida e os donos revivem a infância perdida. As encomendas com doentes preciosos, acompanhadas de cartas e pedidos de ajuda, chegam a este hospital vindas de Itália e de toda a Europa. Aqui, os brinquedos recebem diagnóstico e tratamento.

O Jornalista da euronews, Luca Palamara diz "tratar-se de um hospital ligeiramente diferente. Aqui, os pacientes não morrem e têm todos alta com boa saúde. São os seus entes queridos que decidem como os querem manter e se continuarão a ser os seus melhores amigos e as suas memórias mais preciosas". Para as bonecas, entrar neste hospital de Nápoles significa conserto e restauro, mas para as pessoas significa sentir novamente a magia da infância.