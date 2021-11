José Maria Neves toma posse como presidente de Cabo Verde

José Maria Neves já é, oficialmente, presidente da República de Cabo Verde. Vencedor à primeira volta das eleições de 18 de outubro, Neves tomou posse perante uma plateia de dignitários de vários países, incluindo um representante da administração norte-americana e do presidente português Marcelo Rebelo de Sousa, que o convidou a uma visita de Estado no início do próximo ano.

O novo presidente, antigo primeiro-ministro, figura do partido de centro-esquerda PAICV, prometeu diálogo e trabalho construtivo com o governo do opositor Ulisses Correia e Silva. Disse ainda que a prioridade do mandato seria a recuperação económica depois da pandemia de Covid-19, que deu um importante abalo à economia cabo-verdiana, muito centrada no turismo e nas remessas da diáspora.

Com um dos melhores PIB per capita da África Ocidental, Cabo Verde é muitas vezes citado como exemplo de democracia e de paz política nesta região do globo.