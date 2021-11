Ministra viaja de comboio à COP26

Escolher a opção mais "amiga do Planeta": contrariamente à maioria dos homólogos europeus, que viajaram de avião até Glasgow, a ministra do Ambiente da Áustria decidiu atravessar o continente em comboio para chegar até à COP26, a cimeira do Clima na cidade escocesa.

Leonore Gewessler explica que embarcou com a comitiva no comboio noturno ao fim do dia de domingo em Viena e chegou na manhã de segunda-feira a Bruxelas, onde "aproveitaram o dia para encontros na Comissão Europeia e com o ministro belga da Energia". Ao fim da tarde saíram de Bruxelas e chegaram a Glasgow "depois de um pouco mais de 27 horas de viagem", no total. E acrescenta que "o tempo foi bem usado e a viagem bastante confortável".

Membro do partido dos Verdes, Gewessler lançou, recentemente, um "bilhete climático" que permite aos austríacos viajar em qualquer transporte público do país por 3 euros por dia, ou 1100 euros por ano. Uma opção a que já aderiram 130.000 austríacos.