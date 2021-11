Operações de limpeza no estado de Washington após fortes inundações

À medida que as chuvas fortes abrandam no estado de Washington, os residentes da cidade de Everson fazem um balanço dos estragos no início das operações de limpeza. A entreajuda entre vizinhos é visível com entregas de alimentos e outros bens essenciais.

O Canadá está a enviar o exército para deslocar ou prestar apoio às comunidades atingidas por inundações "catastróficas". O número de vítimas mortais deve aumentar depois das intensas chuvas na costa do Pacífico terem desencadeado um estado de emergência na quarta-feira.

Na Colômbia Britânica, automóveis ficaram presos em deslizamentos de lama que fizeram pelo menos um morto e quatro desaparecidos. O porto de Vancouver também foi encerrado.

O primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau, em Washington, antes de se encontrar com os seus homólogos norte-americanos e mexicanos, disse que as fortes chuvas causaram "inundações históricas e terríveis que perturbaram e ceifaram vidas de pessoas em toda a Colômbia Britânica".