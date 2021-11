Vinho Novo Beaujolais 2021 já pronto a beber

Música fogo-de-artifício e festividades marcam a chegada do novo vinho Beaujolais, para cumprir a tradição na aldeia francesa que dá nome ao fruto da nova vindima. O Dia do Novo Beaujolais é celebrado por toda a França todos os anos, na terceira quinta-feira de Novembro, com o vinho a sair dos barris um minuto após a passagem da meia-noite, conforme dita a lei francesa. O festival tinha sido cancelado no ano passado devido à pandemia.