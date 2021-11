Índia e o dilema do carvão

As minas a céu aberto de Singrauli, na índia, espelham o dilema económico e ambiental enfrentado pela segunda nação mais populosa do mundo. A extração de carvão é uma atividade altamente poluente, mas no país, onde habitam 1,3 mil milhões de pessoas, algumas das quais ainda sem acesso à eletricidade, o desenvolvimento económico ainda depende fortemente do carvão como fonte energética.