Praça Vermelha recebe Natal sobre rodas

A Praça Vermelha em Moscovo voltou a ser palco do famoso rinque de patinagem e feira de Natal.

Apesar das restrições sanitárias, a pista de patinagem ao ar livre da capital abriu ao público, esta segunda-feira, com algumas alterações para ajudar a evitar novos contágios. Os visitantes devem usar máscaras e manter distância social antes de entrarem no recinto. Outra medida adotada foi a venda de bilhetes através da internet, com antecedência, para uma determinada faixa horária.

Mas nem mesmo a covid-19 arruína o sonho de Natal. Este ano, uma das atrações do espaço são as aulas gratuitas de hóquei no gelo com o ex-jogador profissional russo Alexei Yashin.