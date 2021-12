Polícia marítima japonesa salva homem à deriva

no comment

Um homem de 69 anos de idade esteve à deriva ao largo do Japão durante quase um dia, agarrado ao fundo do seu barco virado ao contrário, até ser salvo pela guarda costeira.

O homem era a única pessoa a bordo do n.º 5 Takamaru, o barco que se virou junto à ilha de Yakushima, no sul do Japão. O seu nome não foi divulgado. Não ficou ainda esclarecido o que causou o naufrágio.