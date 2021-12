A nova variante de preocupação, com dezenas de mutações e uma aparente maior taxa de propagação, está a revelar-se mais resistente às vacinas, nomeadamente à proposta Oxford/AstraZeneca.

Um ano após o início do processo global de vacinação contra a Covid-19, a Universidade de Oxford revelou um estudo no qual refere que as vacinas atuais induzem menos anticorpos neutralizantes da Ómicron em comparação com outras variantes do SARS-CoV-2.

Os investigadores consideram que esta aparente menor eficácia das vacinas pode provocar "um aumento de infeções entre as pessoas que já tiveram o vírus e entre os vacinados" e defendem que a vacinação de toda a população e as doses de reforço devem ser "as prioridades a fim de reduzir os níveis de transmissão e o potencial para doenças graves".

O estudo recorreu a amostras de sangue de voluntários da própria universidade, vacinados com Oxfrod/AstraZeneca ou Pfizer/BioNTech, e comprovou que, perante a nova VdP h "uma descida substancial" na geração de anticorpos neutralizantes da Ómicron.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) tinha já alertado que as vacinas anticovid atualmente no mercado perdem eficácia perante a Ómicron, mas sublinhou que "a vacinação completa é essencial na luta contra a Covid-19 e todas as variantes" do SARS-CoV-2, garantindo que a eficácia de proteção das vacinas se mantém e apelando para todos se vacinarem devidamente e manterem "todas as medidas de proteção" recomendadas.

A descoberta da mais recente VDP e a rápida propagação pelo mundo levantou de imediato dúvidas em torno da eficácia das vacinas em uso, sobretudo das quatro aprovadas na União Europeia (UE), onde os casos têm vindo a aumentar rapidamente, sobretudo entre não vacinados, mas sem relação estabelecida entre a Ómicron e doenças graves ou mortes.

Os estudos têm-se sucedido de forma intensa. Um dos mais recentes, da Agência de Segurança na Saúde do Reino Unido (UKHSA), alega que apenas duas doses da vacina anticovid Vaxzevria (Oxford/AstraZeneca) representam um nível de proteção muito mais baixo contra uma infeção assintomática pela Ómicron do que contra a VdP Delta, a atual dominante.

Os dados mais recentes da UKHSA sugerem que, a manter-se o atual ritmo de propagação, a Ómicron venha a tornar-se em meados de dezembro na variante dominante no Reino Unido. A proteção do processo primário de vacinação (duas doses) com a vaxzevria pode representar apenas 10% contra a nova VdP, avisa a agência.

Se se falar de duas doses da Comirnaty (Pfizer/BioNTech), a proteção, a 25 ou mais semanas após a segunda dose, cai para menos de 40% quando enfrenta a Ómicron.

Para os grupos de pessoas vacinadas com as duas propostas referidas, a UKHSA diz que uma terceira dose ou uma vacina de reforço Comirnaty aumenta a proteção em cerca de 70 ou 75% contra uma infeção assintomática.

Farmacêuticas manifestam-se

A Pfizer e a BioNTech, que comercializam a Cominarty, uma das vacinas anticovid mais eficazes no mercado, anunciaram esta quarta-feira que "estudos preliminares de laboratório demonstraram que três doses da vacina neutralizam a variante Ómicron (linhagem B.1.1.529) enquanto duas doses mostram uma redução significativa dos anticorpos de neutralização".

Os produtores da Cominarty garantem que "uma terceira dose da vacina aumenta os anticorpos 25 vezes (...) e proporciona um nível de neutralização da Ómicron similar ao que é observado depois de duas doses contra a estirpe selvagem e outras variantes antecessoras da Ómicron".

Um outro estudo divulgado esta semana pela revista Lancet sugere que uma segunda dose da Spikevax (Moderna) nove semanas após uma primeira dose da Comirnaty ou da Vaxzevria (AstraZeneca) proporciona uma melhor proteção do que as duas doses de Vaxzevria, a vacina britânica que apresentou uma eficácia de 60%, de acordo com a Agência Europeia do Medicamento (EMA).

"Estamos a mostrar que não é preciso limitar-se as pessoas a receberem a mesma vacina para uma segunda dose, e que, se o programa for realizado mais rapidamente com o uso de várias vacinas, não há problema", afirmou Matthew Snape, professor da Universidade de Oxford, o responsável pelo estudo "Com-COV2".

Esta descoberta pode revelar-se importante para países de baixos recursos, sem capacidade para adquirir lotes de vacinas do mesmo fabricante ou limitados a doações ou a entregas pela aliança COVAX (GAVI, OMS, Unicef e CEPI).

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) e o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) emitiram uma recomendação conjunta também favorável ao uso "misturado e combinado" de vacinas aprovadas, "tanto para o início do processo como no reforço" da vacinação contra a Covid-19.

"A UE enfrenta atualmente um número crescente de infeções na pandemia de Covid-19 em curso, bem como um aumento nas taxas de hospitalização. As vacinas continuam a impedir que muitos milhões de cidadãos da UE adoeçam ou morram, e os números mostram que o número de hospitalizações e mortes continua a ser mais baixo nos Estados-Membros com as taxas de vacinação mais elevadas", salienta-se no comunicado.

Jovem de 17 anos recebe uma vacina anticovid na África do Sul AP Photo/Nardus Engelbrecht

A EMA e o ECDC destacam as "evidências de estudos sobre vacinação heteróloga" (uso de vacinas diferentes) que sugerem que "a combinação de vacinas de vetor viral e vacinas de mRNA produz bons níveis de anticorpos contra o vírus da Covid-19 (SARS-CoV-2) e uma resposta de células T mais alta do que usar a mesma vacina (vacinação homóloga ) tanto no processo primário como no reforço". "Os regimes heterólogos foram geralmente bem tolerados", garantem.

A OMS volta a sublinhar a importância de alargar a vacinação a mais países com maiores taxas de pessoas não vacinadas e apela para que essa seja a prioridade em vez da forte aposta que se tem vindo a fazer em muitos países desenvolvidos nas doses de reforço.

A grande maioria das atuais infeções são resultado de infeções em pessoas não vacinadas. Alejandro Cravioto Especialista em vacinas da OMS

O especialista em vacinas da OMS Alejandro Cravioto sublinha que "deve ser dada prioridade a vacinar os ainda não vacinados em vez de reforçar a proteção daqueles que já têm um processo completo de imunização".

Numa atualização à eficácia da vacina Janssen (Johnson & Johnson), de toma única, a OMS reiterou os 67% de proteção contra a hospitalização devido a um quadro de Covid-19 e de 77% contra uma infeção grave. A eficácia contra a nova VdP Ómicron está ainda curso.

União Europeia reforça certificado

O Certificado Digital Covid que a União Europeia implementou no início de julho para facilitar a circulação segura de pessoas pelo espaço comum europeu e dar um impulso ao turismo nos "27" em pleno verão.

Com a aproximação do Natal e os números de infeções de novo a agravarem-se, impulsionados pela Ómicron, a força do certificado foi acentuada e, em muitos países, Portugal incluído, só com este documento se pode aceder por exemplo a restaurantes.

O governo português exige ainda teste negativo, mesmo a vacinados, para entrar em bares, discotecas, visitar lares e aceder a grandes eventos desportivos ou culturais. São aceites teste RT-PCR, Teste Rápido Antigénio ou autoteste realizado à entrada.

Os cidadãos europeus também podem pedir uma versão em papel do Certificado Digital, que funciona através de um código QR.

Neste certificado são apresentadas as informações pessoas sobre as vacina tomadas pelo portador, sobre o resultado negativo de um teste anticovid, se dentro do prazo de validade, ou um certificado de recuperação da Covid-19.

O certificado é reconhecido pelos 27 Estados membros da UE e ainda por Suíça, Liechtenstein, Islândia e Noruega.

Os países com maior resistência à vacinação contra a Covid-19 têm vindo a reforçar a importância do certificado para impulsionar a imunização. E ainda mais após surgir a Ómicron.

Alguns países, como a Áustria já a partir de fevereiro, até estão a decidir tornar a vacinação obrigatória e outros, como a Alemanha, ponderam seguir os mesmos passos.

Vacinas para viajar na Europa

Nem todas as vacinas já em utilização no mundo contra a Covid-19 são reconhecidas pela UE para figurar no Certificado Digital europeu.

As pessoas que receberam as vacinas Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca) e Janssen (Johnson & Johnson) poderão obter o certificado digital da UE pela vacinação.

Estas são as quatro vacinas já aprovadas pela EMA (Agência Europeia de Medicamentos). Estão a ser administradas em Portugal e na maioria dos estados membros.

Novo centro de vacinação contra a Covid-19 em Lisboa AP Photo/Armando França

Para entrar nos países da União Europeia e circular pelo território dos "27", os viajantes devem estar vacinados com uma destas quatro vacinas. Em alguns países, como Portugal, é também exigido agora um teste negativo.

Efeitos colaterais e eficácia das vacinas

Pfizer/BioNTech (Comirnaty)

EFEITOS SECUNDÁRIOS: Os principais efeitos secundários associados à vacina Comirnaty foram dor e inchaço no local da injeção, cansaço, dor de cabeça, dores musculares e articulares, calafrios, febre e diarreia. Os efeitos foram geralmente leves ou moderados e melhoraram alguns dias depois da aplicação da vacina.

EFICÁCIA O ensaio principal mostrou 95% de eficácia

Moderna (Spikevax)

EFEITOS SECUNDÁRIOS: Os principais efeitos secundários associados à vacina Spikevax foram dor e inchaço no local da injeção, cansaço, calafrios, febre, gânglios linfáticos inchados ou sensíveis sob o braço, dor de cabeça, dores musculares e articulares, náuseas e vómitos. Os efeitos são geralmente leves ou moderados e melhoraram alguns dias depois da aplicação da vacina.

EFICÁCIA O ensaio principal mostrou 94.1% de eficácia

AstraZeneca (Vaxzevria)

EFEITOS SECUNDÁRIOS: Quando feita uma comparação entre a primeira e segunda dose mostram que a segunda possui efeitos mais leves e relatados com menos frequência. As pessoas que recebem a Vaxzevria podem sentir mais do que um efeito secundário ao mesmo tempo. Os principais foram sensibilidade, dor e hematomas no local da injeção, dor de cabeça, cansaço, dores musculares, sensação geral de mal-estar, calafrios, febre, dor nas articulações e náusea.

EFICÁCIA O ensaio principal mostrou 60% de eficácia

Janssen

EFEITOS SECUNDÁRIOS: Os principais efeitos secundários associados à vacina foram dor no local da injeção, dor de cabeça, cansaço, dores musculares e náuseas. Os efeitos são geralmente leves ou moderados e melhoraram 1 ou 2 dias após a vacinação.

EFICÁCIA O ensaio principal mostrou 67% de eficácia

Qual a duração da proteção dada pelas vacinas?

Ainda não se sabe a duração exata. As pessoas vacinadas durante o teste clínico das vacinas vão continuar a ser acompanhadas durante 2 anos -- exceto pela vacina AstraZeneca (Vaxzevria), que terá um acompanhamento de 1 ano -- a fim de juntar mais informações sobre a durabilidade da proteção.

O que já se notou foi uma pequena redução da eficácia ao longo do tempo, o que impulsionou as autoridades a avançar para doses de reforço ou terceiras doses, no caso das vacinas de duas doses.

A aparição da VdP Ómicron também está a pressionar os países para acentuarem os níveis de vacinação. Alguns estão inclusive a torna-la obrigatória, seja para trabalhar como em Itália, seja de uma forma geral como na Áustria.

Veja como cada uma delas funciona: