Frank Sinatra homenageado com estátua na sua cidade natal em Nova Jersey

A lenda de Hollywood, Frank Sinatra, foi homenageado com uma escultura de bronze em tamanho real na sua cidade natal, Hoboken, Nova Jersey, no domingo (12 de dezembro de 2021).

Naquele que teria sido seu 106º aniversário, a multidão cantou parabéns ao cantor e ator. A estátua foi esculpida por Carolyn Palmer e o o evento de inauguração contou com a presença da sua filha, Tina Sinatra.

Considerado um dos maiores artistas do século 20, Sinatra, conhecido por canções como "Fly Me to the Moon" e "New York, New York", morreu em 1998 de ataque cardíaco.