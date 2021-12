A Ómicron já tem um óbito associado. Pelo menos uma pessoa morreu no Reino Unido infetada pela mais recente variante de preocupação (VdP) da Organização Mundial de Saúde (OMS).

A notícia surgiu pelo primeiro-ministro Boris Johnson, esta segunda-feira, 13 de dezembro, pouco mais de duas semanas após os primeiros casos desta última VdP terem sido diagnosticados em Inglaterra.

Infelizmente, pelo menos um paciente foi já confirmado ter morrido infetado com Ómicron. Boris Johnson Primeiro-ministro do Reino Unido

Não foram revelados detalhes sobre a vítima. Não se sabe a idade, como tinha sido diagnosticada, nem se estava ou não vacinada contra a Covid-19. Pode não ser a primeira morte com Ómicron, mas foi a primeira a ser conhecida.

"Penso que a ideia de que isto se trata de uma versão menos grave do vírus é algo que temos agora de colocar de lado e apenas reconhecer o ritmo em que ela progride pela população", avisou Boris Johnson durante a visita a um centro de vacinação em Londres.

A mais recente VdP continua a espalhar-se rapidamente pelo mundo e já é causa de Covid-19 em pelo menos 75 países, incluindo a China, onde se pensa ter surgido o SARS-CoV-2 há exatamente dois anos.

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC), sublinhando que a mais recente Variante de Preocupação (VdP) já foi diagnosticada em pelo menos 25 países da Área Económica Europeia (AEE), que se centra na União Europeia. Portugal é um desses países e já soma cerca de 50 casos.

A Noruega (1.176) e a Dinamarca (268) são os países da AEE com mais casos diagnosticados com Ómicron. França é o terceiro (130).

Os primeiros dados sugerem que esta nova variante de preocupação é bem mais transmissível que a Delta e, só em Inglaterra, já representa pelo menos 20% dos casos, revelou o ministro da Saúde Sajid Javid.

Os casos com Ómicron são agora mais de 4.700 e a estima-se que nas próximas 24 horas esta VdP se torne dominante em Londres, onde já representa 44% dos casos registados.

O diretor-geral da OMS afirmou na semana passada que "certas caraterísticas da Ómicron, incluindo a propagação global e o grande número de mutações, sugerem um maior impacto no curso da pandemia". "Exatamente que impacto será, é ainda difícil de saber", admitiu, mas agora já há pelo menos uma morte confirmada.

"Na África do Sul, o número de casos da Ómicron está a aumentar rapidamente, no entanto, a Ómicron foi detetada quando a transmissão da Delta era muito baixa, por isso tinha pouca competição", explicou Tedros Adhanom Ghebreyesu, pedindo a colaboração de todos os países na vigilância na testagem e na sequênciação desta VdP.

É importante acompanhar a evolução da Ómicron pelo mundo para perceber se ela pode suplantar a Delta. Tedros Adhanom Ghebreyesus Diretor-geral da OMS

O líder da OMS reiterou que os atuais meios de testagem da Covid-19 funcionam com a Ómicron. Lembrou "os riscos de reinfeção" sugeridos pelos estudos na África do Sul, onde esta variante foi primeiro identificada pela cientista portuguesa Raquel Viana, a 19 de novembro, mas Tedros Ghebreyesus sublinhou ser "ainda muito cedo" para conclusões mais firmes.

Em cerca de três semanas, a nova VdP já se espalhou pelos quatro cantos do mundo, parece provocar sintomas leves, mas também nesta avaliação é ainda cedo para conclusões definitivas.

O diretor-geral da OMS apela para a necessidade, sublinhado pelo surgimento da Ómicron, de tornar "mais equilibrado o acesso dos diversos países às vacinas anticovid, aos tratamentos e aos testes."

Numa tentativa de conter a ameaça de uma variante ainda de gravidade desconhecida além da aparente maior transmissão, muitos governos decidiram agravaram as restrições sociais e fechar fronteiras, sobretudo a países africanos, levando o secretário-geral da ONU a falar de um "apartheid de viagens".

Com muitos dos infetados com esta nova variante a revelarem-se assintomáticos, estes são os principais sintomas gerados pela Ómicron e que devem ser tidos em conta:

Tosse seca;

Cansaço;

Pequena irritação na garganta;

Dores de cabeça;

Febre ligeira;

Uma pequena parte dos doentes diagnosticados com a Ómicron na África do Sul revelaram febre alta, tosse recorrente e perda de paladar ou olfato. Os sintomas mais graves registam-se sobretudo em pessoas não vacinadas contra a Covid-19.

Os especialista recomendam planear muito bem as viagens agendadas para não serem interrompidas devido às restrições de cada país, como uma eventual quarentena ou um confinamento que possa ser imposto de repente.

As duas perguntas que cada viajante deve colocar a si mesmo são:

esta viagem pode ser adiada ?

? qual a flexibilidade para eventuais percalços?

para eventuais percalços? o orçamento da deslocação é suficiente para um possível agravamento dos custos?

A descoberta

A variante denominada B.1.1.529 foi descoberta pela investigadora Raquel Viana a 19 de novembro, de uma amostra recolhida dez dias antes, e foi reportada à Organização Mundial de Saúde (OMS) a 24 de novembro.

Foi designada, dois dias depois, como “Variante de Preocupação” (VdP) devido sobretudo à rápida propagação verificada e às muitas mutações encontradas. Integrando esta lista foi rebatizada como Ómicron.

O Grupo de Consultoria Técnica para a Evolução do Vírus SARS-CoV-2 da OMS (TAG-VE, na sigla anglófona), reunindo uma rede de laboratórios de referência da OMS para estudar a Covid-19, tem vindo a pesquisar intensivamente a nova variante, tendo encontrado uma série de mutações, inclusive na proteína S ou “spike” (espícula), a responsável pela infeção das células.

Investigadores por todo o mundo estão também a estudar a Ómicron, em termos de transmissibilidade, gravidade das infeções e sintomas verificados, reação às vacinas, aos testes de diagnóstico e aos tratamentos em curso.

As conclusões são ainda escassas, sugerem uma maior capacidade de reinfetar quem já teve Covid-19 do que as variantes anteriores, mas, de acordo com a OMS, não justificam o bloqueio de viagens.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, referiu mesmo estar em curso um "apartheid de viagens" contra certos países africanos, visando sobretudo aquele que identificou a Ómicron e que partilhou os dados com o resto do mundo.

A OMS apela aos diversos países para partilharem os dados dos respetivos "doentes covid" hospitalizados para se acelerar o conhecimento da Ómicron e recomenda aos cidadãos as medidas elementares para conter a infeção:

distanciamento social de pelo menos um metro;

uso de máscaras homologadas;

ventilação regular de espaços fechados;

evitar espaços sobrelotados;

lavar regularmente as mãos;

tossir ou espirrar protegendo-se com o cotovelo ou um lenço;

vacinar-se tão rápido quanto possível.

Os dados preliminares sugerem um maior risco de reinfeção, em comparação com as VdP anteriores, mas ainda não há uma conclusão clara desta ameaça. As vacinas continuam a ser consideradas eficazes e os testes PCR detetam a Ómicron.

Não é claro que a nova variante cause mais doença grave do que as anteriores, incluindo a Delta. Os dados preliminares mostram apenas um aumento de hospitalizações, particularmente na África do Sul.

Dois anos de SARS-CoV-2

Há cerca de dois anos que convivemos por todo o mundo com o vírus SARS-CoV-2, a causa da Covid-19. Ao longo deste tempo, este último membro da família coronavírus já infetou mais de 263 milhões de pessoas por todo o planeta, impulsionado por pelo menos cinco VdP.

Em cada organismo infetado são produzidas e propagadas réplicas, o que permite ao vírus adaptar-se e evoluir face ao original que provocou a pandemia.

Pelo menos, desde de setembro de 2020 há variantes a preocupar os especialistas de saúde devido ao potencial de serem mais resistentes ou de causarem uma forma mais grave de Covid-19.

Mas afinal o que são as variantes do vírus da Covid -19?

Os vírus, de uma forma geral, começam por infetar um hospedeiro e a partir dele replicam-se, ou seja, produzem cópias de si mesmos.

Porquê nomes do alfabeto grego?



O TAG-VE, a equipa de especialistas da OMS, tem vindo a estudar a evolução do SARS-CoV-2 e partilhar informações para todo o mundo, mas para facilitar a comunicação com os diversos países decidiram renomear as VdP com nomes que fossem facilmente pronunciáveis por todos sem criar estigmas.



Foi, por isso, decidido recorrer-se ao alfabeto grego para tornar as partilhas de informação mais ágeis: Alpha, Beta, Gamma, Delta e, agora, Ómicron são, para já, os nomes em utilização mundialmente.



A maioria dos vírus são constituídos de RNA, um material genético, por exemplo, mais instável do que o DNA. Essa característica faz com que haja maior possibilidade de sofrer alterações ao longo do tempo, modificando ligeiramente a respetiva sequência genética.

As alterações na sequência são conhecidas como mutações genéticas. Os vírus com mutações são apelidados estirpes ou variantes.

Algumas das mutações podem não alterar as propriedades do vírus, outras podem até ser prejudiciais aos próprios vírus, mas algumas podem acabar por permitir uma "vantagem seletiva" e até tornar o vírus mais "amigo" do hospedeiro e torna-lo benigno.

No caso do SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19, a OMS classificou como “Variantes de Preocupação" (VdP) as que apresentam potencial de provocar infeções graves ou de se propagarem com mais facilidade. Estas estirpes ou variantes são mantidas sob forte vigilância.

Saiba quais são as atuais “Variantes de Preocupação” do SARs-CoV-2: