Investigadores espanhóis da Universidade de Sevilha e do Instituto Andaluz do Património Histórico localizaram um edifício, submerso no canal Sancti Petri, na baía de Cádis, que acreditam possa ser o Templo de Hércules, um dos grandes mistérios da arqueologia.

A responsável do Centro de Arqueologia Subaquática do Instituto do Património Histórico Andaluz, Milagros Alzaga García, explicava que "as fontes documentais" que analisaram, "as informações arqueológicas juntamente com as imagens obtidas com modelos digitais" do local em questão, os leva a "crer que poderá ser o templo mítico de Hércules".

Os cientistas encontraram vestígios de um grande edifício - uma construção retangular de 300 metros por 150 metros - que acreditam datar do século IX a.C., e que terá sido na altura um templo fenício de homenagem a Melqart mas que durante a ocupação romana passou a servir de lugar de culto a Hércules, filho de Júpiter.

A investigação começou há dois anos mas será preciso esperar, talvez mais uns anos ainda, até para se saber se confirma esta teoria.