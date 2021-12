Trazer um pouco de alegria a crianças hospitalizadas na quadra festiva: este foi o objetivo de uma equipa de socorristas russos, que, com recurso a cordas e guindaste, fizeram uma aparição no exterior de um hospital para crianças de Moscovo, disfarçados de Ded Moroz, um equivalente do Pai Natal russo, e de Fada das Neves, duas personagens centrais de um conto popular nos países do antigo bloco soviético.