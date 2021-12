Pelo menos 37 pessoas morreram e uma centena ficaram feridas, na sequência do incêndio num barco de três andares que navegava sobrelotado num rio do Bangladesh, 250 quilómetros a sul da capital Daca.

Testemunhas dizem que o barco navegava com uma lotação entre as 500 e as 700 pessoas. Muitos dos sobreviventes escaparam das chamas saltando para a água no meio da noite.

O “ferry” pegou fogo pelas três horas da manhã, eram nove da noite em Lisboa, numa altura em que navegava no meio do rio, junto à cidade de Jhalokathi, no sul do país.

As autoridades admitem que o balanço de vítimas pode ser pior.

Os acidentes com barcos são frequentes no Bangladesh devido à pouca fiscalização, a fraca manutenção dos barcos e a habitual sobrelotação.

Em abril, pelo menos 25 pessoas morreram após a colisão de dois barcos junto a Daca.