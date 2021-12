no comment

Centenas de pessoas estão a deixar mensagens e flores junto à Catedral de São Jorge, na Cidade do Cabo, para um tributo ao arcebispo emérito sul-africano Desmond Tutu, que morreu no domingo, aos 90 anos.

São as últimas homenagens ao homem que ficou conhecido pela luta contra o ‘apartheid’ na África do Sul, depois de o dia de ontem ter sido marcado pelas declarações de pesar pela morte do Nobel da Paz de 1984, por parte de figuras públicas e chefes de Estado.

O funeral de Desmond Tutu está marcado para sábado, 1 de Janeiro.