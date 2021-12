Corrida "Pai Gelado" faz aquecer destemidos em S. Petersburgo

São Petersburgo, na Rússia, foi palco de uma corrida sui generis. Dezenas de pessoas participaram na quinta edição da corrida ‘Pai Gelado’. Vestidos com uma capa de Pai Natal, e envergando gorros vermelhos, os participantes não esqueceram sequer as barbas brancas. No final ainda tiveram tempo para brincadeiras no gelo e fotografias, tendo como pano de fundo os edifícios decorados da praça e uma árvore de Natal.

'Father Frost' é um conto de fadas russo, que já inspirou pelo menos um filme: Morozko.