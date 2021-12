Inundações devastam a Bahia

As chuvas torrenciais nas últimas semanas provocaram fortes inundações no estado da Bahia, no nordeste do Brasil. De acordo com o último balanço feito pela Defesa Civil da Bahia, pelo menos 72 municípios estão em situação de emergência e pelo menos duas barragens ruíram. Várias cidades do interior do estado estão sem energia elétrica.

De acordo com a Agência Brasil, o Ministério da Saúde vais enviar uma equipa de 90 médicos para auxiliar a população atingida pela intempérie.

Estima-se que desde novembro, as fortes chuvas tenha feito, pelo menos 18 mortos. Mais de 280 pessoas ficaram feridas e duas estão dadas como desaparecidas. Há mais de 19,5 mil desalojados.