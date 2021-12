A Escola do Pai Natal do Brasil encerrou mais uma época natalícia. Durante um almoço, esta segunda-feira, no Rio de Janeiro, os Pais Natal receberam prémios e cortam a barba como um gesto simbólico que marca o fim do trabalho e das festas.

Limachem Cherem, diretor e fundador da escola, destaca os 700 "diplomados" espalhados por todos os estados do país. Explica que os alunos aprendem interpretação, improvisação, dicção, musica, postura e maquilhagem. E sublinha o segredo de passar o curso com distinção : "o Pai Natal tem que ser simpático, alegre, feliz, gostar das pessoas e dos animais, ou seja, amar todos os que estão vivos".