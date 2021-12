Animais do zoológico de Berlim alimentam-se de árvores de Natal

Animais que vivem no Zoo Tiergarten em Berlim desfrutaram de um jantar de Natal atrasado na quarta-feira, quando foram presenteados com árvores de Natal não vendidas. As árvores estiveram no menu das renas e de outros animais, como os elefantes. As doações são bem-vindas todos os anos e são encaradas como uma forma de minimizar o desperdício e também de ajudar os jardins zoológicos que sofreram financeiramente durante a pandemia.