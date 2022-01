Zona ardida no Colorado está agora coberta de neve

no comment

No estado norte-americano do Colorado, a região que nos últimos dois dias foi devastada pelas chamas está agora coberta com um manto de neve.

É uma bênção para as populações que tiveram de fugir das chamas, mas o regresso é doloroso. O fogo destruiu centenas de casas, carros, centros comerciais e outras infraestruturas. A região está agora em alerta de tempestade invernal.