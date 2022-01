no comment

A cidade alemã de Colónia e o aeroporto de Colónia/Bona ofereceram uma experiência de vacinação invulgar este domingo. Um Airbus A300 Zero G foi convertido num centro de vacinação contra a Covid-19 para crianças dos cinco aos onze anos de idade. Depois de receberem a dose vacina, as crianças e os pais recebiam uma visita guiada ao cockpit do avião e uma oportunidade de tirarem fotografias.