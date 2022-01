Ritual de purificação de água gelada no Japão

no comment

Há japoneses que participam no ritual anual de purificação da água gelada no Santuário de Teppozu Inari, um evento para rezar pela boa saúde no novo ano.

Os participantes aquecem alongando os seus corpos e saltam para uma piscina de água fria com enormes blocos de gelo dentro. O evento de Ano Novo tem quase 70 anos de história na comunidade. Este ano, a maior parte dos pedidos vão para o fim da pandemia.