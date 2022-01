Milhares de espectadores reuniram-se para assistir à participação de dezenas de homens no festival de Jallikattu. Uma festa tradicional, no sul da Índia, onde os homens tentam agarrar os chifres dos touros para ganharem prémios. Nem um novo surto de Covid-19 e das restrições existentes para tentar travar a propagação do vírus evitaram as concentrações. Um evento criticado pelos defensores dos direitos dos animais.