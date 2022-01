O FC Porto minimizou impacto financeiro da anunciada saída de Jesus Corona com uma transferência por três milhões de euros a escassos meses do mexicano terminar contrato e poder deixar o clube a custo zero.

Foi a segunda saída do Dragão no espaço de 24 horas depois da cedência concretizada de Sérgio Oliveira à AS Roma, de José Mourinho.

O médio português, de 29 anos, deixou o atual líder da Liga portuguesa a troco imediato de um milhão de euros, que mediante a prestação do jogador até junho pode somar mais 500 mil euros.Para já, estreou-se a marcar o único golo do triunfo da AS Roma na receção ao Cagliari.

No verão, a AS Roma deverá acionar a opção de compra e pagar mais 13 milhões para contratar Sérgio Oliveira em definitivo.

Em Inglaterra, as últimas grandes transferências internas foram as de Lucas Digne e Chris Wood, cada um por €30 milhões de euros.

Por enquanto, o espanhol Ferran Torres mantém-se como o grande negócio de um mercado de inverno que prossegue morno e sem grandes expetativas de outras transferências acima dos 50 milhões de euros.

As inscrições da época 2021/22 reabriram no início deste mês de janeiro, permitindo a alguns clubes retocar os respetivos plantéis ou transacionar elementos excedentários para aliviar a folha salarial.

Esta janela de mercado fecha-se a 31 de janeiro, com alguns jogadores em fim de contrato a poderem definir já onde vão prosseguir a carreira para lá de junho. Para os respetivos clubes é a derradeira oportunidade de conseguir algum encaixe com esses jogadores.

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Paul Pogba (Manchester United), Antonio Rüdiger (Chelsea), Ousmane Dembelé (Barcelona) ou Paulo Dybala (Juventus) são outras das estrelas a escassos meses de terminarem contrato.

O Barcelona é para já o maior comprador desta "janela" e pode estar a caminho de Camp Nou mais um avançado.

Messi marcou o verão, Mbappé é o mais desejado e Ferran Torres já se mudou AP Photo/Christophe Ena/Antonio Calanni/ Arquivo

Veja aqui as maiores transferências nos seis principais campeonatos europeus deste mercado de inverno, confirmadas pelo site especializado Transfermarket (atualizado às 19h00CET, de segunda-feira, 15/01/2022):

Aquisições

(Nada a assinalar).

Vendas

€3 milhões, Jesús "Tecatito" Corona, do FC Porto para o Sevilha (Espanha);

€2,7 milhões, Abdu Conté, do Moreirense para o Troyes (França);

€2 milhões, Shuichi Gonda, do Portimonense para o Shimizi S-Pulse (Japão);

€1 milhão, Sérgio Oliveira, do FC Porto para a AS Roma (Itália)*;

€600 mil, Jhon Murillo, do Tondela para o San Luís (México).

Aquisições

€30 milhões, Lucas Digne, do Everton para o Aston Villa;

€30 milhões, Chris Wood, do FC Burnley para o Newcastle;

€23,5 milhões, Vitaly Mykolenko, do Dinamo de Kyiv (Ucrânia) para o Everton;

€15 milhões, Kieran Tripier, do At. Madrid (Espanha) para o Newcastle;

€14 milhões, Nathan Patterson, do Rangers (Escócia) para o everton.

Vendas

€55 milhões, Ferran Torres, do Manchester City para o Barcelona (Espanha);

€30 milhões, Lucas Digne, do Everton para o Aston Villa;

€30 milhões, Chris Wood, do FC Burnley para o Newcastle.

Aquisições

€16,36 milhões, Ricardo Pepi, do FC Dallas (EUA) para o Augsburgo;

€5,5 milhões, Marvin Friedrich, do Union Berlin para o Bor. M'Gladbach;

€4 milhões, Hugo Siquet, do Standard Liège (Bélgica) para o Friburgo;

€500 mil, Burak Ince, do Altinordu (Turquia) para o Arminia Bielefeld;

€150 mil, Dominique Heintz, do Friburgo para o Union Berlin.

Vendas

€5,5 milhões, Marvin Friedrich, do Union Berlin para o Bor. M'Gladbach;

€4 milhões, Michaël Cuisance, do Bayern Munique para o Venezia (Itália);

€1,5 milhões, Luan Cândido, do RB Leipzig para o Bragantino (Brasil);

€500 mil, Fabio Blanco, do Eintracht Frankfurt para o Barcelona (Espanha);

€455 mil, Rafael Czichos, do Colónia para o Chicago Fire (EUA).

Aquisições

€55 milhões, Ferran Torres, do Manchester City (Inglaterra) para o Barcelona;

€850 mil, Giorgi Mamardashvili, do Dinamo de Tbilisi (Georgia) para o Valência.

€500 mil, Borja Mayoral, da AS Roma (Itália) para o Getafe*;

Vendas

€15 milhões, Kieran Tripier, do At. Madrid para o Newcastle (Inglaterra).

Aquisições

€14 milhões, Jonathan Ikoné, do Lille (França) para a Fiorentina;

€6,5milhões, Kelvin Yeboah, do Sturm Graz (Áustria) para o Génova;

€5 milhões, Silvan Hefti, do Young Boys (Suíça) para o Génova;

€4 milhões, Michaël Cuisance, do Bayern Munique (Alemanha) para o Venezia;

€3,5 milhões, Johan Vásquez, do Pimas (México) para o Génova.

Vendas

€2,5 milhões, Konstantinos Manolas, do Nápoles para o Olympiacos (Grécia);

€500 mil, Borja Mayoral, da AS Roma para o Getafe (Espanha) *;

€400 mil, Edoardo Goldaniga, do Sassuolo para Cagliar.

Aquisições

€11 milhões, Vanderson, do Grémio (Brasil) para o Mónaco;

€10 milhões, Jens Cajuste, do Midtjyland (Dinamarca) para o Stade Reims;

€7 milhões, Edon Zhegrova, do Basileia (Suíça) para o Lille;

€4,5 milhões, Patrick Berg, do Bode/Glimt (Noruega) para o Lens (França).

Vendas

€14 milhões, Jonathan Koné, do Lille para a Fiorentina (Itália);

€4 milhões, Thiago Maia, do Lille para o Flamengo (Brasil);

€4 milhões, Hassane Kamara, do Nice para o Watford (Inglaterra);

€200 mil, Renaud Emond, do Nantes para o Standard de Liege (Bélgica).

* valor de empréstimo.