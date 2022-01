Afegãos fazem fila em Cabul para receber pão

O calor que emana por estes dias de uma pequena padaria da capital do Afeganistão contrasta duramente com as baixas temperaturas que enfrenta uma fila de pessoas que espera por naan. A distribuição gratuita de pão, lançada este sábado, faz parte da campanha "_Save Afghans From Hunger_" ("Salvar os afegãos da fome"), organizada por um professor universitário em Cabul.

Pelo menos 75 famílias em sete distritos da capital afegã, atualmente coberta de neve, vão receber rações diárias de pão naan, durante um mês.

O Afeganistão está a braços com uma catástrofe humanitária, agravada pelo congelamento da ajuda internacional e do acesso aos bens detidos no estrangeiro, após a tomada do poder pelos talibãs, em agosto do ano passado. O país estava quase inteiramente dependente de doações estrangeiras durante o anterior governo apoiado pelos Estados Unidos da América.

A Organização das Nações Unidas (ONU) advertiu que metade do país está em risco de escassez de alimentos.