As imagens mostram equipas de resgate à procura de sobreviventes entre os escombros de edifícios destruídos por ataques aéreos da coligação sobre o capital rebelde do Iémen, Sanaa. Os ataques aconteceram horas depois de os rebeldes Huthis, apoiados pelo Irão, terem reivindicado um outro, com drone e mísseis, a Abu Dhabi.