Polónia em dívida com a UE por não ter encerrado uma mina da carvão

A União Europeia aplicou uma multa milionária à Polónia por não ter encerrado a mina de carvão de Turow no prazo previsto. A multa é de 500 mil euros por cada dia em que a mina a céu aberto mantém as portas abertas.

O primeiro pagamento chega aos 15 milhões de euros e já com juros, como disse numa conferência o porta-voz da Comissão Europeia. "Para o primeiro pedido de pagamento que a Comissão enviou em 10 de novembro às autoridades polacas, o prazo terminou ontem", disse Balazs Ujvari. O Porta-voz adiantou com que o "próximo passo no procedimento, de acordo com ao regulamento financeiro", é o chamado procedimento de compensação."

O Tribunal de Justiça Europeu decidiu no ano passado o encerramento da mina de carvão que fica na fronteira com a República Checa. Poluição do ar e das águas subterrâneas que chegam às aldeias do lado checo foram os argumentos.

A Polónia, no entanto, defende que a mina fornece energia e emprego aos vizinhos.