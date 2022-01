Viagem no comboio noturno Dogu Ekspresi

Há uma atmosfera "mágica" a bordo do Dogu Ekspresi, o comboio noturno que percorre as linhas férreas dos planaltos, cobertos de neve, ao longo do rio Eufrates. Uma das viagens de comboio mais cobiçada e festiva da Turquia, com partida de Ancara e múltiplas paragens nos mais belos lugares do leste do país ao longo dos 1.300 quilómetros percorridos durante 32 horas até ao destino final, Kars, uma cidade histórica do nordeste na fronteira com a Arménia e a Geórgia.