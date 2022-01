Etíopes da região de Tigré a residir na África do Sul manifestaram-se esta quarta-feira diante da embaixada dos Estados Unidos e da representação da União Europeia em Pretoria.

Os manifestantes exigem a retirada das tropas etíopes do Tigré e uma investigação internacional independente aos alegados crimes de guerra cometidos naquela região, onde se mantém desde novembro de 2020 um conflito armado entre as autoridades regionais e as forças militares afetas ao governo nacional, já com um balanço estimado de mais de 10 mil mortos.