O Sporting parece estar muito ativo nesta derradeira semana de negócios no futebol europeu. As últimas notícias dão conta da iminente contratação do inglês Marcus Edwards (Vitória de Guimarães), do possível empréstimo de Tiago Tomás (Estugarda) e da improvável chegada de Islam Slimani, cedido pelo Lyon.

Os campeões nacionais ainda não anunciaram nenhum negócio este mês, mas tudo pode precipitar-se nos próximos dias nos escritórios de Alvalade.

O Moreirense, entretanto, vendeu Filipe Soares para a Grécia e o FC Porto confirmou no início da semana o médio Stephen Eustaquio, que alinhava no Paços de Ferreira e foi cedido aos atuais líderes do campeonato até final da época, com opção de compra.

O espanhol Ferran Torres mantém-se como o grande negócio de um mercado de inverno que prossegue morno, a cerca de uma semana de fechar e sem grandes expetativas de haver outras transferências acima dos 50 milhões de euros.

As inscrições da época 2021/22 reabriram no início deste mês de janeiro, permitindo a alguns clubes retocar os respetivos plantéis ou transacionar elementos excedentários para aliviar a folha salarial.

Esta janela de mercado fecha-se a 31 de janeiro, com alguns jogadores em fim de contrato a poderem definir já onde vão prosseguir a carreira para lá de junho. Para os respetivos clubes é a derradeira oportunidade de conseguir algum encaixe com esses jogadores.

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Paul Pogba (Manchester United), Antonio Rüdiger (Chelsea), Ousmane Dembelé (Barcelona) ou Paulo Dybala (Juventus) são algumas das estrelas a escassos meses de terminar contrato.

Messi marcou o verão, Mbappé é o mais desejado e Ferran Torres já se mudou AP Photo/Christophe Ena/Antonio Calanni/ Arquivo

Veja aqui as maiores transferências nos seis principais campeonatos europeus deste mercado de inverno, confirmadas pelo site especializado Transfermarket (atualizado às 23h37CET, de quinta-feira, 27/01/2022):

Aquisições

€1,4 milhões, Tiago Coser, da Chapecoense (Brasil) para o Benfica.

Vendas

€3,5 milhões, Chiquinho, do Estoril para o Wolverhampton (Inglaterra);

€3 milhões, Jesús "Tecatito" Corona, do FC Porto para o Sevilha (Espanha);

€2,8 milhões, Filipe Soares, do Moreirense para o PAOK (Grécia)

€2,7 milhões, Abdu Conté, do Moreirense para o Troyes (França);

€2 milhões, Shuichi Gonda, do Portimonense para o Shimizi S-Pulse (Japão).

Aquisições

€30 milhões, Lucas Digne, do Everton para o Aston Villa;

€30 milhões, Chris Wood, do FC Burnley para o Newcastle;

€23,5 milhões, Vitaly Mykolenko, do Dinamo de Kyiv (Ucrânia) para o Everton;

€15 milhões, Kieran Tripier, do At. Madrid (Espanha) para o Newcastle;

€14 milhões, Nathan Patterson, do Rangers (Escócia) para o everton.

Vendas

€55 milhões, Ferran Torres, do Manchester City para o Barcelona (Espanha);

€30 milhões, Lucas Digne, do Everton para o Aston Villa;

€30 milhões, Chris Wood, do FC Burnley para o Newcastle.

Aquisições

€16,36 milhões, Ricardo Pepi, do FC Dallas (EUA) para o Augsburgo;

€5,5 milhões, Marvin Friedrich, do Union Berlin para o Bor. M'Gladbach;

€4 milhões, Hugo Siquet, do Standard Liège (Bélgica) para o Friburgo;

€500 mil, Burak Ince, do Altinordu (Turquia) para o Arminia Bielefeld;

€150 mil, Dominique Heintz, do Friburgo para o Union Berlin.

Vendas

€5,5 milhões, Marvin Friedrich, do Union Berlin para o Bor. M'Gladbach;

€4 milhões, Michaël Cuisance, do Bayern Munique para o Venezia (Itália);

€1,5 milhões, Luan Cândido, do RB Leipzig para o Bragantino (Brasil);

€900 mil, Jorge Meré, do Colónia para o América (México);

€500 mil, Fabio Blanco, do Eintracht Frankfurt para o Barcelona (Espanha).

Aquisições

€55 milhões, Ferran Torres, do Manchester City (Inglaterra) para o Barcelona;

€2,70 milhões, Daniel Wass, do Valência para o Atlético de Madrid;

€850 mil, Giorgi Mamardashvili, do Dinamo de Tbilisi (Georgia) para o Valência.

€500 mil, Borja Mayoral, da AS Roma (Itália) para o Getafe*;

Vendas

€15 milhões, Kieran Tripier, do At. Madrid para o Newcastle (Inglaterra);

€2,70 milhões, Daniel Wass, do Valência para o Atlético de Madrid.

Aquisições

€25 milhões, Robin Gosens, da Atalanta para o Inter de Milão **;

€14 milhões, Jonathan Ikoné, do Lille (França) para a Fiorentina;

€6,5milhões, Kelvin Yeboah, do Sturm Graz (Áustria) para o Génova;

€5 milhões, Silvan Hefti, do Young Boys (Suíça) para o Génova;

€4 milhões, Michaël Cuisance, do Bayern Munique (Alemanha) para o Venezia;

€4 milhões, Marko Lazetic, dos Estrela Vermelha (Sérvia) para o AC Milan.

Vendas

€25 milhões, Robin Gosens, da Atalanta para o Inter de Milão **;

€2,5 milhões, Konstantinos Manolas, do Nápoles para o Olympiacos (Grécia);

€500 mil, Borja Mayoral, da AS Roma para o Getafe (Espanha) *;

€400 mil, Edoardo Goldaniga, do Sassuolo para Cagliar.

Aquisições

€11 milhões, Vanderson, do Grémio (Brasil) para o Mónaco;

€10 milhões, Jens Cajuste, do Midtjyland (Dinamarca) para o Stade Reims;

€7 milhões, Edon Zhegrova, do Basileia (Suíça) para o Lille;

€4,5 milhões, Patrick Berg, do Bode/Glimt (Noruega) para o Lens (França).

Vendas

€14 milhões, Jonathan Koné, do Lille para a Fiorentina (Itália);

€4 milhões, Thiago Maia, do Lille para o Flamengo (Brasil);

€4 milhões, Hassane Kamara, do Nice para o Watford (Inglaterra);

€3,5 milhões, Wilson Isidor, do Mónaco para Lokomotiv de Moscovo (Rússia);

€3 milhões, Samuel Kalu, do Bordéus para o Watford (Inglaterra).

* valor do empréstimo;

** Falta confirmação dos valores.