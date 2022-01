O FC Porto e o Liverpool confirmaram este domingo a transferência de Luis Díaz para a cidade dos Beatles, naquele que é o maior negócio em Portugal e a maior aquisição em Inglaterra nesta janela de inverno de inscrições.

O colombiano deixa os "dragões" na liderança e chega a Liverpool, com a equipa de Diogo Jota no segundo lugar da "Premier League", a nove pontos do líder, o Manchester City, mas menos um jogo. Díaz vai vestir a camisola com o número 23.

O negócio, que não agradou de todo ao treinador Sérgio Conceição, mas que é essencial para as finanças do FC Porto, pode ainda valer aos "dragões" mais €15 milhões em variáveis, dos quais €10 milhões estarão quase garantidos durante as próximos cinco épocas (qualificações para a Liga dos Campeões e realização de 25 jogos por época).

Díaz entra para o pódio dos melhores negócios desta janela de transferências, atrás da contratação de Ferran Torres (€55M) pelo Barcelona e de Dusan Vlahovic (€81,6M) pela Juventus.

O Sporting também parece estar prestes a anunciar mexidas. As últimas notícias do campeão nacional dão conta da iminente contratação do inglês Marcus Edwards (Vitória de Guimarães), da possível venda de Bruno Tabata para as Arábias e da improvável chegada de Islam Slimani, do Lyon.

Certa é a cedência por época e meia de Tiago Tomás (TT) aos alemães do Estugarda.

As inscrições da época 2021/22 reabriram no início deste mês de janeiro, permitindo a alguns clubes retocar os respetivos plantéis ou transacionar elementos excedentários para aliviar a folha salarial. Esta janela de mercado fecha-se a 31 de janeiro.

Veja aqui as maiores transferências nos seis principais campeonatos europeus deste mercado de inverno, confirmadas pelo site especializado Transfermarket (atualizado às 21h45CET, de domingo, 30/01/2022):

Aquisições

€1,4 milhões, Tiago Coser, da Chapecoense (Brasil) para o Benfica.

Vendas

€45 milhões, Luis Díaz, do FC Porto para o Liverpool (Inglaterra);

€3,5 milhões, Chiquinho, do Estoril para o Wolverhampton (Inglaterra);

€3 milhões, Jesús "Tecatito" Corona, do FC Porto para o Sevilha (Espanha);

€2,8 milhões, Filipe Soares, do Moreirense para o PAOK (Grécia)

€2,7 milhões, Abdu Conté, do Moreirense para o Troyes (França).

Aquisições

€45 milhões, Luis Díaz, do FC Porto (Portugal) para o Liverpool;

€42,1 milhões, Bruno Guimarães, do Lyon (França) para o Newcastle;

€30 milhões, Lucas Digne, do Everton para o Aston Villa;

€30 milhões, Chris Wood, do FC Burnley para o Newcastle;

€23,5 milhões, Vitaly Mykolenko, do Dinamo de Kyiv (Ucrânia) para o Everton.

Vendas

€55 milhões, Ferran Torres, do Manchester City para o Barcelona (Espanha);

€30 milhões, Lucas Digne, do Everton para o Aston Villa;

€30 milhões, Chris Wood, do FC Burnley para o Newcastle.

Aquisições

€16,36 milhões, Ricardo Pepi, do FC Dallas (EUA) para o Augsburgo;

€6,5 milhões, Kevin Paredes, do DC United (EUA) para o Wolfsburgo;

€5,5 milhões, Marvin Friedrich, do Union Berlin para o Bor. M'Gladbach;

€5 milhões, Max Kruse, do Union Berlim para o Wolfsburgo;

€4 milhões, Hugo Siquet, do Standard Liège (Bélgica) para o Friburgo.

Vendas

€5,5 milhões, Marvin Friedrich, do Union Berlin para o Bor. M'Gladbach;

€5 milhões, Max Kruse, do Union Berlim para o Wolfsburgo;

€4 milhões, Michaël Cuisance, do Bayern Munique para o Venezia (Itália);

€1,5 milhões, Luan Cândido, do RB Leipzig para o Bragantino (Brasil);

€900 mil, Jorge Meré, do Colónia para o América (México).

Aquisições

€55 milhões, Ferran Torres, do Manchester City (Inglaterra) para o Barcelona;

€2,70 milhões, Daniel Wass, do Valência para o Atlético de Madrid;

€1,5 milhões, Njegos Petrovic, do Estrela Vermelha (Sérvia) para o Granada;

€850 mil, Giorgi Mamardashvili, do Dinamo de Tbilisi (Georgia) para o Valência.

€500 mil, Borja Mayoral, da AS Roma (Itália) para o Getafe*;

Vendas

€15 milhões, Kieran Tripier, do At. Madrid para o Newcastle (Inglaterra);

€2,70 milhões, Daniel Wass, do Valência para o Atlético de Madrid.

Aquisições

€81,6 milhões, Dusan Vlahovic, da Fiorentina para a Juventus;

€14 milhões, Arthur Cabral, do Basileia (Suíça) para a Fiorentina;

€14 milhões, Jonathan Ikoné, do Lille (França) para a Fiorentina;

€6,5milhões, Kelvin Yeboah, do Sturm Graz (Áustria) para o Génova;

€6 milhões, Éderson, do Corinthians (Brasil) para o Salernitana.

Vendas

€81,6 milhões, Dusan Vlahovic, da Fiorentina para a Juventus;

€7 milhões, Andreas Skov Olsen, do Bolonha para Club Brugge (Bélgica);

€5 milhões, Samir, da Udinese para o Watford (Inglaterra);

€2,5 milhões, Konstantinos Manolas, do Nápoles para o Olympiacos (Grécia);

€500 mil, Borja Mayoral, da AS Roma para o Getafe (Espanha) *.

Aquisições

€11 milhões, Vanderson, do Grémio (Brasil) para o Mónaco;

€10 milhões, Jens Cajuste, do Midtjyland (Dinamarca) para o Stade Reims;

€7 milhões, Billal Brahimi, do angers para o Nice;

€7 milhões, Edon Zhegrova, do Basileia (Suíça) para o Lille;

€4,5 milhões, Patrick Berg, do Bode/Glimt (Noruega) para o Lens (França).

Vendas

€42,1 milhões, Bruno Guimarães, do Lyon (França) para o Newcastle

€14 milhões, Jonathan Koné, do Lille para a Fiorentina (Itália);

€7 milhões, Billal Brahimi, do angers para o Nice;

€4 milhões, Thiago Maia, do Lille para o Flamengo (Brasil);

€4 milhões, Hassane Kamara, do Nice para o Watford (Inglaterra).

* valor do empréstimo.