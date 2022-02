Maurícias, Madgáscar e Reunião no trajeto do ciclone Batsirai

no comment

Segundo as previsões, o ciclone tropical Batsirai está a aumentar de intensidade e espera-se que passe a norte da ilha do Oceano Índico, Maurícia, na noite desta quarta-feira, chegando a Madagáscar no sábado à tarde.

O Sistema Global de Alerta e Coordenação de Catástrofes disse que o Batsirai foi classificado como Categoria 4 e já registou ventos de 231 quilómetros por hora.

A direção de meteorologia de Madagáscar lançou avisos marítimos e emitiu alertas de ciclone em 16 distritos que se prevê estarem no caminho da tempestade.

O GDACS prevê que o ciclone tem o potencial de se intensificar nas próximas 48 horas, colocando sérias ameaças à Maurícia, Madagáscar e ao departamento ultramarino francês da Reunião.

O Batsirai segue a tempestade tropical moderada Ana que se formou uma semana antes e matou dezenas de pessoas em Moçambique, Malawi e Madagáscar.