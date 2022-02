Membros das forças especiais da Ucrânia realizaram sessões de treino militar com residentes de Mariupol, no sul do país, junto ao Mar de Azov. O objetivo é preparar uma eventual necessidade de reforço da defesa do país.

Os civis aprenderam a desmontar e montar uma arma de guerra, a carregar as munições nas armas e praticaram tiro ao alvo.

A formação militar de civis ucranianos acontecem numa altura em que aumenta o receio de uma possível invasão militar russa ao abrigo da encenação de uma urgente proteção dos grupos separatistas pró-russos que se mantém no sudeste da Ucrânia a reclamar a independência de repúblicas em Donetsk e Luhansk.

O Parlamento russo tem previsto votar esta semana uma proposta de reconhecimento unilateral das soberanias das republicas populares separatistas no sudeste da Ucrânia, o que poderia legitimar, na ótica de Moscovo, a entrada das respetivas forças militares no território reconhecido pelas Nações Unidas como parte da Ucrânia.