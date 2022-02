no comment

Os protestos contra as restrições anticovid fizeram-se ouvir este fim de semana em Haia, nos Países Baixos.

Os neerlandeses associaram-se ao movimento "Comboio da Liberdade", no Canadá, que tem bloqueado a ponte Ambassador, que liga Otava à cidade de Detroit, nos Estados Unidos, e por onde passa 25% do comércio entre os dois países da América do Norte.

Nos Países Baixos, o protesto foi organizado pelo grupo "Países Baixos Resistem" e também inclui no sábado bloqueios de estradas através de camiões.