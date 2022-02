Festival de fogo-de-artifício do ferro fundido recria chuva de estrelas

O fogo-de-artíficio de ferro fundido tem vindo a ganhar espaço na China como alternativa aos**mais tradicionais, como é o caso deste realizado em Pequim esta quarta-feira, que deu cor e movimento à noite da capital chinesa.**

Os fogos-de artifício estão bastante relacionados com os festivais das lanternas e com as comemorações do Ano Novo Chinês, que duram cerca de duas semanas.