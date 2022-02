Incêndio consome grandes áreas na Argentina

Um incêndio na Argentina queimou cerca de 800 mil hectares (8 mil quilómetros quadrados) na província de Corrientes no noroeste do país, de acordo com um relatório do Instituto Nacional de Tecnologia Agrícola (INTA) divulgado na sexta-feira,

O fogo ameaçou a vida selvagem no Parque Nacional Iberá, a maior zona húmida do país e um dos maiores ecossistemas argentinos.

Muitos animais ficaram queimados pelas chamas ou morreram sufocados pelo fumo, outros foram atropelados nas estradas enquanto tentavam escapar aos incêndios.