As tropas ucranianas passam pelos corpos dos soldados caídos após os combates contra as forças russas e separatistas, perto de Zolote. No domingo, a Rússia atacou posições do exército ucraniano perto desta aldeia Zolote, na região oriental de Lugansk, com baixas de ambos os lados e os soldados russos a serem obrigados a recuar após perderem três tanques e veículos de combate de infantaria.