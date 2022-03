no comment

Os ucranianos fogem para sul na direcção de Kyiv através de uma ponte bombardeada enquanto as forças russas continuam a bombardear a cidade de Irpin, a noroeste da capital. "Estou a evacuar pessoas de debaixo da ponte. As pessoas estão a atravessar a pé e a ser bombardeadas ali" Vasyli, um motorista e capelão voluntário relata, enquanto Oleksandr Markushyn, o Presidente da Câmara de Bucha, afirma que a evacuação foi "grandemente dificultada pelos invasores russos que dispararam" no esforço de salvamento.