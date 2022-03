Kiev debaixo de fogo do exército russo

Duas pessoas foram morreram nesta segunda-feira, quando vários bairros de Kiev, capital da Ucrânia, foram alvo de ataques com mísseis. "Uma pessoa morreu e 10 ficaram feridas quando um edifício residencial foi bombardeado no bairro de Obolon" no norte da cidade, disseram as autoridades, acrescentando que pela manhã "fragmentos de mísseis caíram na rua no bairro de Kurenivka, matando uma pessoa e ferindo seis".