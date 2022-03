Residentes de Kiev constroem brasão das armas da Ucrânia com tulipas

no comment

Os residentes da capital ucraniana foram até a uma praça central na sexta-feira, para desenharem a forma do brasão de armas do país, com 1,5 milhões de tulipas.

Oleksandr Malykhin, residente em Kiev, disse à agência de notícias Associated Press que os habitantes locais não têm medo, porque retiram força da sua cidade e que vão celebrar o início da Primavera, independentemente da invasão russa ao seu país. Depois do projeto estar concluído, as flores serão oferecidas a pacientes de hospitais da cidade.