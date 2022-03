Entre Jair Bolsonaro e o eleitorado, a comunicação já teve dias mais fáceis. Além da campanha no terreno, o presidente do Brasil recorre com frequência às plataformas digitais.para deixar mensagens aos seguidores. Mas este sábado a Telegram, onde é seguido por mais de um milhão de pessoas, apagou uma mensagem do chefe de Estado.

Telegram apagou mensagem do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Captura de écrã de mensagem na Telegram

A medida deve-se a uma decisão do Supremo Tribunal Federal brasileiro, que deu 24 horas à plataforma digital para apagar mensagens de Bolsonaro por conterem informações consideradas falsas. Caso a ordem judicial não seja cumprida, a empresa arrisca-se a ser excluída do Brasil.

Em causa está uma publicação feita em agosto do ano passado, onde o presidente se referia a um inquérito da Polícia Federal para fundamentar alegadas violações do sistema eleitoral do país.

A decisão de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, foi já contestada por Jair Bolsonaro, que alega não haver fundamento legal para suspender a Telegram.