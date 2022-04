As tropas ucranianas deslocaram-se mais para norte de Kiev no sábado, após terem retomado o território das forças russas. O Presidente Volodymyr Zelenskyy advertiu que à medida que as forças russas se retiram da capital da Ucrânia, a situação pode ser potencialmente catastrófica para os civis, devido às minas deixadas à volta das casas, ao equipamento abandonado e devido aos corpos das vítimas mortais que ficam para trás. A Ucrânia e aliados relataram que a Rússia retirou as suas forças de Kiev e aumentou o número de soldados na Ucrânia oriental.