A chuva em Times Square, na cidade de Nova Iorque, não foi suficiente para demover uma manifestação de apoio à Ucrânia. A vigília contou com a presença de estrelas da Broadway, incluindo a atriz Lauren Patten, galardoada com um prémio Tony. Entre bandeiras ucranianas e cartazes de protesto contra a guerra, os artistas interpretaram a canção "Do You Hear The People Sing?".