A "Art Paris 2022" voltará a abrir as suas portas no monumental “Grand Palais Éphémère”, no Campo de Marte, na capital francesa, perto da Torre Eiffel.

São 130 as galerias da Europa e do resto do mundo que oferecem, ao público e aos profissionais, o melhor da arte contemporânea e da criação, com os seus principais artistas. Cerca de 20 exposições individuais completam a oferta artística desta mostra.

Uma oportunidade única de apreciar a criação contemporânea e o mercado de arte.